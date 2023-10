Volker Drkosch schließt sein Restaurant Düsseldorf verliert einen Sternekoch

Die Idee kam ihm in Uganda bei einer Trekking-Tour zu den Berggorillas. Das war an seinen 50. Geburtstag. Volker Drkosch erinnert sich noch genau, dass er mit seiner Lebensgefährtin auf der Terrasse einer Lodge saß und nach all den eindrucksvollen Erlebnissen wusste, es muss doch noch mehr geben als den Alltagsstress.