Gastronomie in Düsseldorf : Bewährtes Konzept in neuen Räumen

Antonio Impagnatiello fühlt sich mit seinem Restaurant „Spaghetti & Stars“am neuen Standort wohl. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Nach 15 Jahren an der Oberkasseler Straße ist das Düsseldorfer Restaurant „Spaghetti & Stars“ jetzt umgezogen. Der Schritt erfolgte nicht ganz freiwillig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Beate Werthschulte

Antonio Impagnatiello ist Gastronom aus Leidenschaft – und das seit vielen Jahren in seiner Wahlheimat Düsseldorf. So eröffnete er Anfang der 1990er Jahre das Restaurant „La Luce“ an der Lichtstraße, als Flingern längst noch nicht so beliebt war wie heute. „Wir hatten damals mit unserer italienischen Küche schnell Erfolg, und nach und nach kamen andere Restaurants dazu; der Stadtteil entwickelte sich zum Trendviertel“, erinnert sich der 58-Jährige.

Später eröffnete er das „La Luce Due“, ebenfalls in Flingern, das inzwischen von seinen Cousins geführt wird. Nach einem – nicht ganz so erfolgreichen – Abstecher an die Rheinuferpromenade und fünf Jahren in der Textilbranche erhielt er 2007 das Angebot, an der Oberkasseler Straße ein Restaurant zu eröffnen. Seine „Gastroseele“ sei damals sofort zu neuem Leben erwacht, sagt Impagnatiello, und er gründete das „Spaghetti & Stars“.

Nach 15 erfolgreichen Jahren wäre er sicher nicht freiwillig umgezogen, aber sein Mietvertrag wäre im Mai 2023 ausgelaufen. Dann soll das Haus umgebaut und saniert werden. „Sicher hätte ich für mindestens sechs, sieben Monate schließen müssen“, erzählt er.

Das wollte er natürlich nicht und suchte deshalb nach neuen Räumen. Diese fand er im Gebäude des Me-and-All-Hotels am Belsenplatz – und machte den Betreibern des dort seit rund einem Jahr beheimateten Restaurants Mezzomar ein Angebot, das diese, wie er sagt, nicht ablehnen konnten.

Die Einrichtung hat er zwar übernommen, aber dennoch einige Details verändert. So gibt es jetzt von der Decke hängende Pflanzen, die Theke wurde moderner gestaltet, einige der Wände schmücken Schafbilder des in Düsseldorf lebenden griechischen Malers Adam Karamanlis, der das Me-and-all-Hotel mit seiner Kunst ausgestattet hat.

Hierdurch zeigt sich auch nach außen die Kooperation von Hotel und Restaurant, die lediglich durch eine Verbindungstür getrennt sind. So bietet beispielsweise das hoteleigene Restaurant abends keine Küche an; Gäste können aber einige Gerichte von einer Bistrokarte wählen, die dann der Küchenchef des „Spaghetti & Stars“ zubereitet.

Auch wenn das neue Lokal mit Platz für rund 150 Gäste und großer Terrasse dreimal so groß ist wie sein altes Restaurant, ist Impagnatiello davon überzeugt, mit seinem Konzept Erfolg zu haben. Neben Nudeln, Pizza und typisch italienischen Köstlichkeiten wird frischer Fisch angeboten – auf Eis lagert in einer Vitrine, was später auf die Teller kommen soll.

Zudem ist geplant, künftig täglich zu öffnen und ab 9 Uhr morgens Frühstück wie in Italien anzubieten – mit Schinken, Wurstspezialitäten, Käse und frischen Säften.