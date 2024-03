Gastronomie in Düsseldorf Vegane thailändische Küche neu in Pempelfort

Hai Son Dang arbeitet bereits seit 2015 in Deutschland in der Gastronomie, er ist nicht nur Koch, sondern übernimmt genauso gern den Service und kümmert sich um die Gäste. Begonnen hat er zunächst in Karlsruhe, seit etwa vier Jahren lebt er in Düsseldorf. Ende 2019, nur wenige Monate bevor die Corona-Pandemie begann, übernahm der heute 38-Jährige das sicher vielen Düsseldorfern bekannte thailändische Restaurant Sila Thai an der Bahnstraße.