Auszeichnungen für Düsseldorfer Sieben Gastronomen aus der Landeshauptstadt geehrt

„Sie sind motiviert. Sie sind begabt. Sie sind kreativ. Die nächste Generation an großartigen Küchenchefs ist in den Startlöchern, unter die Besten der Besten aufgenommen zu werden“, heißt es in der Begründung der Jury. Nach der Auszeichnung zu Top-Chefs ist es laut Mitteilung denkbar, dass die sieben Düsseldorfer auch in den Kreis der 100 Best-Chefs eintreten könnten.