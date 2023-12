Gastronomie in Düsseldorf Rezepte erinnern an das Kult-Lokal „Confetti‘s“

Den Geruch von dem Ragù Bolognese hat sie am meisten vermisst. Und bei dem Gedanken an Tiramisu lief ihr das Wasser im Mund zusammen. Sie hatte Sehnsucht nach dem guten Essen aus dem Kult-Restaurant „Confetti’s“. Das Lokal an der Düsseldorfer Straße an der Ecke zum Kaiser-Wilhelm-Ring, das Domenico de Luca und ihr Vater Carlo Benini 33 Jahre führten. So kam Caterina Benini auf den Gedanken, ein kleines Kochbuch zu schreiben.