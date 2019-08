Cave Tapas Wer schon mal in Lissabon war, der wird sich erinnern an die Abende mit Freunden, bei denen man alles teilt, was auf den Tisch kommt. Beim Portugiesen gibt es eigentlich nur eine Regel: Man bestellt niemals einfach nur ein Hauptgericht für sich. Und dann sind da noch die süßen Bäckereien mit ihren fantastischen Auslagen, die gefüllt sind mit hunderten kleinen Pastéis.

Das Portugiesische Es gibt eine kleine Ecke in Flingern-Süd, die ist in der Hand der Portugiesen. Club Português, Frango Português und Cave Tapas – alle an der Erkrather Straße, alle miteinander verbunden. Das jüngste Mitglied des Trios ist das Cave Tapas mit seinem schnuckeligen Hinterhof, in dem große Holztische stehen, die Platz haben für die typischen Abende mit Freunden und die portugiesischen Petiscos, die kleinen Vorspeisen, von denen es nie genug geben kann und die man unbedingt teilen muss.

Cave bedeutet soviel wie (Wein)Keller, Tapas sind inzwischen ja bekannt. Die schwarzen und grünen Oliven, die serviert werden mit Aioli und Thunfischpaste, sollten bei jeder Bestellung dabei sein. Dazu gibt es Brot, das in einer Art Puderzuckersieb auf den Tisch kommt. Und wer fragt, bekommt reichlich nach. Typisch für die portugiesische Küche sind Fisch und Meeresfrüchte – das Land liegt aber auch so gut an der Quelle. Beliebt sind außerdem schwarze Bohnen, die im Cave Tapas in einem Schälchen mit scharfer Paprikawurst und Knoblauch angerichtet werden – ideal zum Tippen, mit Brot versteht sich.

Die Karte ist übersichtlich, und wer noch nicht satt ist von den ganzen Vorspeisen, der bekommt Fisch und Fleisch als Hauptgericht. Ein bisschen Platz sollte dann noch sein für den Nachtisch: ein kleines Blätterteigtörtchen gefüllt mit Pudding.