Zurheide

Der „Schnelle Teller“ im Gourmet-Bistro des Supermarkts Zurheide an der Nürnberger Straße ist beliebt. Die Bestellung kommt in zehn Minuten auf den Tisch. Von 11.30 bis 15 Uhr für 12,90 Euro gibt es ein viergängiges Menü mit Vorspeise, Suppe, Hauptgericht und Dessert. Das Hauptgericht wechselt täglich und kann aus Fisch, Fleisch oder Vegetarischem bestehen, zum Beispiel Paillard vom Rind an Maiscreme und hausgemachte Bergkäse-Ravioli in Salbeibutter. Die übrigen Menü-Bestandteile sind kleine, feine Überraschungen

Zurheide in Reisholz, Nürnberger Straße 40-42, Telefon 0211 74965800