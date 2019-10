Gastronomie in Düsseldorf : Restaurant Grande Étoile eröffnet im Carlsquartier

Foto: Endermann, Andreas (end) So sieht das Restaurant in Derendorf aus.

Düsseldorf Preiswertes Essen in silbrig-schickem Ambiente ist das Markenzeichen des Grande Étoile in Derendorf. Bald soll es eine goldene Variante des Restaurants in der Carlstadt geben – im Bürogebäude Carlsquartier an der Bastionstraße.

(nic) Das aus Derendorf bekannte Restaurant Grande Étoile hat bald eine Dependance in bester Innenstadtlage. Im ersten Quartal 2020 soll das Lokal an der Bastionstraße im neuen Büro-Ensemble Carlsquartier (am Standort der früheren Verdi-Zentrale) einziehen. Das Grande Étoile D’Or (deutsch: Großer Goldener Stern) soll ebenfalls eine gehobene Ausstattung im Stil der 20er Jahre bekommen, wie die Betreiber am Dienstag berichteten. Für die Innenausstattung sorgt der Düsseldorfer Architekt Jürgen Geiselhart, und dem Namen entsprechend wird sie mit edlen Materialien und viel Gold aufwarten. Das erste Restaurant in Derendorf trägt den Beinamen „D’Argent“ und ist entsprechend silberfarben eingerichtet.

Während im ersten Restaurant eher bodenständige und preiswerte Küche (Pizza, Spätzle) im schicken Ambiente serviert wird, soll die Karte am künftigen Standort in der Carlstadt ein wenig gehobener ausfallen. „Trotzdem wird das Grande auch hier seinem Konzept treu bleiben“, versprechen die Betreiber: Abgehobene Preise seien nicht zu erwarten. Zu den Kunden des Lokals mitten im Bankenviertel werden wohl diejenigen gehören, die an der nahen Königsallee shoppen, vor allem aber auch die Mitarbeiter der umliegenden Kanzleien und Banken. Für Geschäftsessen in privater Atmosphäre gibt es den „Blauen Salon“. Es wird auch eine begrünte Terrasse im Innenhof und einen Loungebereich mit Kamin geben.