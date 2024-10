„Sicherheit der Mitarbeiter geht vor“ Düsseldorfer Restaurant lässt keine Hunde mehr rein

Das Restaurant Fleher Hof in Düsseldorf-Flehe will ab 1. November ein Hundeverbot einführen und sorgt mit dieser Entscheidung für Aufmerksamkeit. Vor allem erfahren die Inhaber Melanie Lorbach und Dennis Schürmann bislang Zustimmung. Mehr als 50 Likes sammelten sie mit ihrer Ankündigung bei Facebook in wenigen Stunden. „Im Sinne der Tiere, gerade auch zur anstehenden Winterzeit, ist das in meinen Augen absolut sinnvoll“, heißt es zudem im Kommentar einer Nutzerin, die sich selbst als Hundehalterin vorstellt.