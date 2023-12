Gastronomie in Düsseldorf Das Alte Fischerhaus schließt

An mangendem Zuspruch liegt es nicht, dass Markus Schulte jetzt einen Cut macht. „Ich bin dieses Jahr 60 geworden, es ist an der Zeit, das Private in den Vordergrund zu rücken.“ Der Fachkräftemangel hat auch bei ihm nicht Halt gemacht, was zur Folge hatte, dass Schulte noch mehr arbeitete. All die Jahre haben seine Frau und die beiden Töchter hinter dem Betrieb des Fischerhauses zurückstehen müssen. Die ältere (25) hilft ihm nun in der Küche, um den Ansturm der letzten Wochen bewältigen zu können.