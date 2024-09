Gastronomie in Düsseldorf Steigenberger Gourmet-Restaurant wird zur Pop-up-Bar

Neues Highlight in der Pink Pepper Bar sollen zudem „After-Work-Partys“ werden. Immer donnerstags können Gäste dann ihren Arbeitstag in der Bar ausklingen lassen. Ein ähnliches Konzept in Düsseldorf gibt es anderenorts bereits seit Jahren – die After-Work-Partys im „Pebble´s“, im Hyatt Hotel am Medienhafen, erfreuen sich großer Beliebtheit. Den Anfang in der Pink Pepper Bar wird am Donnerstag (12. September) dann DJ Sin mit verschiedenen Sets machen.