Düsseldorfer Kult-Imbiss Pelican Fly heißt das neue Lokal im ehemaligen Berliner Imbiss

„Es gibt passenden Wein für alles, auch für Pommes“ – so die These von Fabian Veldmann und Antonios „Toni“ Askitis, die mit diesem Konzept in den ehemaligen Berliner Imbiss am Graf-Adolf-Platz ziehen. Zur Messe ProWein eröffnen die beiden schon mal kurzzeitig und laden von diesem Samstag bis kommenden Dienstag zu Pommes Spezial mit Curry-Ketchup, Mayo und Zwiebeln, wie Askitis erzählt. „Dazu gibt es eine große Auswahl an Weinen.“