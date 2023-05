Gastro-Tipp in Düsseldorf Hot-Pot zum Mitnehmen

„Malatang ist eigentlich ein sehr altes Gericht aus der Provinz Sichuan. Heute gibt es das in China aber an jeder Ecke“, sagt Shuangkuai Hu. Und mittlerweile auch an der Oststraße 137. Das Prinzip orientiert sich am chinesischen Hot-Pot. Anders als das gesellige Brühfondue kann man Malatang aber auch alleine genießen.