Nooij Dutch Deli in Düsseldorf Flingern Bester Kuchen nach Omas Rezept gesucht

Auch Traditionelles ist im Angebot – jahreszeitenbedingt. So hat Johannes Nooij die Anzahl der Gänse, die er seit Jahren beim Bauern Küppers in Kaarst bestellt, erhöht. Der Grund: Es gibt jede Menge Anfragen. Und die gute Nachricht für die Feinschmecker: „Auch in diesem Jahr werden wir die Preise nicht erhören.“ Aber zurück zu den Kuchen. Das hat eine lange Tradition im Nooij Dutch Deli. Schon in Flingern an der Hoffeldstraße, wo Ehemann Nene vor 25 Jahren das Nooij eröffnete und in Flingern Pionierarbeit in der Gastroszene leistete, hat es Kuchen und Torten gegeben – aber höchstens vier oder fünf verschiedene Sorten. Heute ist die Auswahl wesentlich größer, die Kalorienbomben stehen als Blickfang in einer gläsernen Vitrine. Das Angebot hat sich mindestens verdreifacht. Und das ist momentan das Problem. Denn Kreativ-Kopf Erika, ausgebildete Konditorin, möchte mehr Pralinen machen. Und Pralinen hat das Nooij nicht in seinem Repertoire. „Deswegen suchen wir Unterstützung“, sagt Johannes Nooij. Das könne ruhig stundenweise sein, so wie bei Oma Betty.