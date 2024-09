Was geplant ist Ein Neustart für das Saltimbocca in Düsseldorf-Gerresheim

Düsseldorf · Das traditionsreiche italienische Restaurant in Düsseldorf-Gerresheim hat eine neue Leitung. Nach 25 Jahren übergab Gastronom Enrico de Angelis an seinen Nachfolger Pasquale Dell’Anno. Was er nun im Saltimbocca plant.

24.09.2024 , 06:59 Uhr

Das Saltimbocca in Gerresheim unter neuer Leitung: Luciano Guagagno (v.l.), Roberto Aprile, Luigi Addeo, Pasquale Dell’Anno und Martin Burdzik. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Von Birgit Wanninger