Gastronomie in Düsseldorf Neues Ramen Restaurant in Pempelfort – das sind die Pläne

„Unser Restaurant ist nicht einfach nur ein Ort, an dem man schnell etwas isst und wieder geht“, sagt einer der Köpfe hinter dem neuen Konzept, Gastronom Shadov Muhammed. „Wir wollen mehr schaffen – unvergessliche Momente.“ Denn das Funky Ramen möchte im Gedächtnis bleiben und hat sich dafür einiges vorgenommen: erstklassiger Service, ein schick designtes Restaurant und hochwertiges Essen. „Was man bei uns sieht und fühlt, das Design, die Möbel, das Geschirr – das alles trägt zum Erlebnis bei“, sagt Muhammed. Er hat bereits Gastro-Erfahrung und betreibt aktuell das „Espresso Perfetto“ am Staufenplatz in Grafenberg. In nächster Zeit wolle er zunächst zwischen Grafenberg und Pempelfort pendeln, bevor er sich ganz auf das Funky Ramen konzentrieren will.