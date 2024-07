Neuer Glanz für die Düsseldorfer Königsallee Gastronom hat große Pläne im Sevens

Aydin Kasirga ist leidenschaftlicher Gastronom. Begonnen hat er vor rund 17 Jahren in der Altstadt an der Bolkerstraße, sich den Feinschliff, wie er selbst sagt, später als Betriebsleiter im Restaurant Riva im Medienhafen geholt. Zuletzt hat er das Colombella in Oberkassel mit eröffnet und als Restaurantleiter geführt, bis es im April vergangenen Jahres durch einen Brand zerstört wurde.