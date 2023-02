Ungewöhnliches Dining in Düsseldorf Das Andreas-Quartier hat ein neues Gastronomie-Konzept

Zehn Jahre reiste der Deutsche mit aramäischen Wurzeln um die Welt. Dubai- und Asien-Aufenthalte inspirierten ihn, wie er erzählt. „Ich habe viele Restaurants und Bars gesehen, dann habe ich das Mbassy-Konzept entwickelt. Das Wort Mbassy ist angelehnt an den englischen Begriff für Botschaft.“ Das Globale, Kosmopolitische soll so auch im Namen zum Ausdruck kommen. In der Küche steht Alexej Blitz, der vor Jahren im Hülsmann kochte und dann im Golfhotel Vesper in Sprockhövel.