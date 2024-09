Neueröffnung in Düsseldorf Düsseldorfer Rösterei eröffnet Café im Medienhafen – das ist geplant

Besonders wichtig ist dem Gastronomen dabei, so viel wie möglich auf lokale und regionale Produkte und Partner zu setzen. Der Kaffee wird per Hand in Pempelfort geröstet; die Milch kommt von einem Bauern vom Niederrhein. „Und die Hafermilch produziert ein Unternehmen in Frankfurt“, sagt Becker. Die komme ohne Zuckerzusätze aus. Zu essen wird es künftig verschiedene Sandwiches geben, mit Fleisch, vegetarisch oder mit Fisch sowie vegan. „Den Kuchen bekommen wir von der Bäckerei Buschmann aus der Altstadt“, sagt der Gastronom. Und auch für die Eröffnungsparty am Wochenende wird auf einen lokalen Partner zurückgegriffen. Das Rubens, ein österreichisches Restaurant, sorgt fürs Catering.