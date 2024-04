Event-Location im Düsseldorfer Süden Keine Ruine mehr – Unterbacher See hat wieder einen Biergarten

Düsseldorf · Einst stand dort der beliebte Peter’s Biergarten. Nun lädt das „Mindibu“ zu Snacks und Erfrischungen auf dem wieder einladend wirkenden Areal am Unterbacher See in Düsseldorf. Was dort in diesem Sommer geplant ist.

15.04.2024 , 13:24 Uhr

Ein Tretboot auf dem Unterbacher See. Foto: Christoph Schroeter