Gastronomie in Düsseldorf Diese Imbiss-Kette zieht im Mai in den Kö-Bogen II

Düsseldorf · Im begrünten Geschäftshaus an der Schadowstraße und dem Dreiecksgebäude in der Düsseldorfer Innenstadt gibt es Wechsel. Jetzt kündigt sich eine neue Kette für den Foodcourt an.

05.04.2023, 10:06 Uhr

Im Kö-Bogen II zieht bald ein neuer Mieter ein. Foto: Christoph Schroeter

Die Sandwichkette Subway zieht in den Foodcourt des Kö-Bogens II. Im Mai soll die weltweit größte Kette dieser Art ihre neue Filiale im Düsseldorfer Vorzeigeprojekt beziehen. Es besteht aus dem begrünten Geschäftshaus an der Schadowstraße und dem aufsteigenden Dreiecksgebäude gegenüber am Gustaf-Gründgens-Platz, dessen Dach ebenfalls begrünt ist.