Kommen und Gehen in Düsseldorf Neue Heimat für Enzo’s Trattoria in der Carlstadt

Die Liebe zur Gastronomie und zum Kochen wurde Giovanni Agrusa in die Wiege gelegt, betrieb doch schon seine Mutter auf Sizilien ein großes Hotel, in dem er von klein auf mithalf. So war es für ihn selbstverständlich, sich auch in seiner neuen Heimat eine Beschäftigung in einem Restaurant zu suchen, als er im Jahr 1977 nach Düsseldorf kam.