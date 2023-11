Im ehemaligen Altstadt-Club „The Tube“ Neue Bar in der Düsseldorfer Altstadt hat eröffnet

Der Name ist eine Anspielung auf Christoph Kolumbus, „der war gefühlt überall mal unterwegs“. Das Konzept der Bar sei international, das fange schon bei den Mitarbeitern an: De Jesus ist Portugiese, seine Mitarbeiter kommen aus ganz unterschiedlichen Ecken der Welt. Auch die Musik, die besonders abends gespielt wird, soll international sein – von Hip-Hop über Latin und R‘n‘B zu portugiesischer Musik. Immer wieder soll es Veranstaltungen mit Livemusik geben, auch internationale DJs wird der Inhaber in seinen neuen Club einladen.