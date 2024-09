Neue Auflage von „Düsseldorf geht aus!“ Düsseldorfs Gastronomen treffen sich zum Netzwerken

In der Gastronomie-Branche in Düsseldorf ist derzeit einiges los. Vom 27. bis 29. September findet erstmals das Gastro-Großevent „Chefs in Town“ statt, gleich im Anschluss kommt die Rolling Pin Convention am 30. September und 1. Oktober nach Düsseldorf. Themen, die auch viele der Anwesenden derzeit stark beschäftigen. Für das Gourmet-Festival auf der Kö Ende August hatte sich Stefania Lettini bereits mit ihren italienischen Ständen etwas Besonderes überlegt, bei Chefs in Town geht es weiter: Mit Koch André Wolff und der besten Barkeeperin der Welt Linh Nguyen wird es ein sardisches Flying Dinner im Lettinis geben. „Ich finde es toll, wie wir mit den gastronomischen Events Menschen vereinen können. Düsseldorf kann wirklich gut mit der Gastronomie in anderen Städten mithalten – teilweise ist die Stadt etwas kleiner, aber sehr kreativ.“