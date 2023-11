Natcha in Düsseldorf Monatsmiete von 19.000 Euro zwingt Restaurant zur Insolvenz

Düsseldorf · Das Thai-Restaurant Natcha an der Kasernenstraße in der Düsseldorfer Innenstadt ist pleite und wird im Januar schließen. Was der Vermieter Deka mit der Fläche machen könnte.

15.11.2023 , 17:47 Uhr

Restaurant Natcha im „Benrather Karree“ in Düsseldorf: Der Vorgänger „Cha Cha“ musste hier ebenfalls Insolvenz anmelden. Foto: Maximilian Nowroth