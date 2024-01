Top-Location in der Düsseldorfer Altstadt Bekannte Gastronomen übernehmen das Schlösser-Quartier

Exklusiv | Düsseldorf · Das Schlösser-Quartier ist ein gefragter Party-Hotspot in der Düsseldorfer Altstadt. Nachdem der alte Betreiber in die Insolvenz musste, war die große Frage, wer den Zuschlag für den Komplex an der Ratinger Straße bekommt. Nun gibt es eine gute Nachricht.

Das Schlösser-Quartier an der Ratinger Straße hat bald wieder einen Pächter. Foto: Uwe-Jens Ruhnau