Sternekoch in Düsseldorf : Mit Björn Freitag aus den Kochtöpfen naschen

Britta Kutz (General Manager Intercontinental Düsseldorf) mit Sternekoch Björn Freitag und den Initialen für das neue Restaurant. Foto: Melanie Zanin

Düsseldorf Ab dem 20. März eröffnet das neue Restaurant des Hotels Intercontinental, das Kö59. Der Name soll eine Hommage des Hauses an seinen Standort an der Prachtmeile sein. Sternekoch Björn Freitag wird künftig – unterstützt von Chefkoch Timo Bosch und anderen im Interconti – für das kulinarische Wohl sorgen.

Von Birgit Wanninger

Noch sind die Arbeiten in vollem Gange, doch der Eröffnungstermin steht schon fest: Am 20. März (Freitag) können die ersten Gäste im umgebauten Restaurant des Intercontinentals an der Königsallee speisen. „Kö 59“, sprich „Kö fiftynine“, lautet der Name des Restaurants, das eigentlich am Eröffnungstag eine große Party feiern wollte. Eigentlich! Denn die findet nun zunächst wegen des Coronavirus nicht statt, erklärte Hoteldirektorin Britta Kutz am Montag bei der Vorstellung des neuen Konzepts. „Denn wir wollten es ja richtig knallen lassen“, sagte sie bedauernd.

Auch der Breidenbacher Hof am anderen Ende der Königsallee steckt mitten in Umbauarbeiten für sein neues Restaurant „The Duchy“, das die Brasserie 1806 ablöst. Eine Dinnerparty ist für den 26. März geplant. „Wir halten an dem Termin fest“, sagt Küchenchef Philipp Ferber, zumindest, so lange es möglich ist. Schließlich sei es eine Veranstaltung mit unter 1000 Besuchern. Beide Restaurants wollten ursprünglich mit der „ProWein“ eröffnen, doch die weltgrößte Weinmesse wurde ebenfalls abgesagt.