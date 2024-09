Schnellimbiss in Düsseldorf Podolski-Döner eröffnet im Kö-Bogen II – „Hier gibt es keine Konkurrenz“

Wenn man bei Google Maps nach Dönerläden in Düsseldorf sucht, fällt eine Sache sofort auf: Am Hauptbahnhof gibt es jede Menge, in der Altstadt auch – aber rund um Königsallee und Schadowstraße gibt es kein drehendes Grillfleisch vom Spieß im Fladenbrot. Das will Kemal Ünalan bald ändern.