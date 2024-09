Weinhandel in Düsseldorf Ein Stück Südafrika in Pempelfort

Dort liegt der Fokus auf drei Weinregionen. Zum einen gibt es natürlich die eigenen Weine vom Familienweingut aus Südafrika. „Mein Vater hat portugiesische Wurzeln, also haben wir auch wunderbare Weine aus Portugal im Angebot“, sagt Annabel Konen. Und, nicht zu vergessen, auch deutsche Weine werden angeboten, alle von befreundeten oder bekannten Winzern. Das spielt auf die Heimat der Familie an. „Wir haben die ganze Bandbreite im Angebot: einfache, schöne Weine und auch hochwertige Tropfen“, sagt Konen. Auch für den Standort an der Schlossstraße habe sich die Familie ganz bewusst entschieden. „Wir wollten nicht in die Altstadt oder Stadtmitte, wo schon viele Läden sind“, sagt Konen. Nun also in Pempelfort, wo die Familie ein Haus besitzt. „Wir kommen bisher gut an, die Leute sind neugierig.“