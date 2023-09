Gastronomie in Düsseldorf Spitzenkoch Lukas Jakobi eröffnet sein erstes Restaurant in Bilk

Düsseldorf · Der mehrfach dekorierte Küchenchef Lukas Jakobi will im Oktober das „Zwanzig23“ in den Räumen des ehemaligen Kavala in Düsseldorf-Bilk eröffnen. Die Coronazeit war für ihn sehr heilsam, hat er doch 130 Kilogramm abgenommen.

27.09.2023, 10:54 Uhr

Noch ist das Restaurant „Zwanzig23“ eine Baustelle, am 12. Oktober will Lukas Jakobi aber eröffnen. Foto: Döring, Olaf (od)

Von Beate Werthschulte

Am 12. Oktober geht für Lukas Jakobi ein Traum in Erfüllung. Dann eröffnet er an der Brunnenstraße mit dem „Zwanzig23“ sein eigenes Lokal.