Mietvertrag schon unterschrieben Neue Fastfood-Kette übernimmt Ex-McDonald’s-Filiale in der Düsseldorfer Altstadt

Am Eingangstor der Düsseldorfer Altstadt wird es künftig eine neue Fastfood-Kette geben. In dem Lokal an der Ecke Bolkerstraße Neustraße – an dem Platz, der als Bolker Stern bekannt ist – soll schon bald ein Standort von „Loco Chicken“ eröffnen. Das hat Nono Konopka, Geschäftsführer des dahinter stehenden Unternehmens Lanch, am Donnerstag (4. Juli 2024) auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. „Der Start ist im Laufe des Augusts geplant“, sagt Konopka.