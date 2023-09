Kommen und gehen Levantinische Küche im „Shemesh“ in Flingern

Eigentlich war es schon von Kindesbeinen an sein Wunsch, Koch zu werden. Doch seine Eltern, die ebenfalls aus der Gastronomie kommen, rieten ihm davon ab. Also absolvierte Jacov Baraev nach dem Realschulabschluss eine Lehre als Informatiker. Doch von der IT-Branche war er nicht so begeistert wie von der Vorstellung, am Herd zu stehen. Also machte der heute 31-Jährige ein Praktikum in der Küche des Steigenberger Parkhotels und wusste: „Das ist es.“ Es folgte Lehre Nummer zwei zunächst im Riva, dann im Alchemisten. Und er studierte Hotelmanagement.