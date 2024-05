Pandemie-Relikte versteigert Düsseldorfer Kultkneipe nimmt Abschied von den Trennwänden

Das aus den Corona-Auflagen geborene Kunstprojekt wurde ein echter Hingucker in der Oberbilker Kult-Location und sorgte für viele begeisterte Reaktionen. Doch nun, zwei Jahre nach ihrem letzten Einsatz, war es Zeit, sich von den Raumtrennern zu verabschieden. Eine Entsorgung kam für das Team der „Kassette“ nicht infrage. Schließlich sind die Wände längst mehr als bloße Notwendigkeit, sie sind zu begehrten Kunstobjekten geworden. So mussten Kim Thurau und Tobias Wecker nicht lange überlegen, wo die Versteigerung stattfinden sollte. Ort des Geschehens war die Terrasse der Café-Bar „Die Fliese“ im Haus Flügelstraße 48. Elf Jahre war es die Adresse der „Kassette“ gewesen, bis die Betreiber im September 2023 die Kult-Kneipe schlossen und Matthias Biesel die Chance ergriff, sich mit einer eigenen Kneipe selbstständig zu machen. Für ihn was es Ehrensache, seinen ehemaligen „Kassette“-Kollegen Kim Thurau und Tobias Wecker die Möglichkeit zu geben, ihre Trennwände auszustellen. Schon vor der Versteigerung konnten Interessierte so ihre Gebote abgeben.