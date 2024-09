Food-Festival in Düsseldorf An der Rheinpromenade warten japanisch-koreanische Spezialitäten

Bei „Chefs in Town“ gibt es ein Großaufgebot an besonderen gastronomischen Ereignissen. Das Event soll Spitzenköche und Besucher in die Stadt locken. Bei der Veranstaltung bieten lokale Gastronomen und Star-Köche spannende Talks und einmalige Einblicke für die Menschen der Stadt. Fast 100 teilnehmende Gastronomien bieten frische Konzepte, seltene Leckerbissen und spannende Vorträge und Diskussionen rund um die Welt der Gastronomie an.