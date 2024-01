Gastronomie in Düsseldorf „Kartenzahlung – aber erst ab zehn Euro“

Auch im The Paradise Now von Walid El-Sheik im Hafen ist nur Kartenzahlung möglich. „Das finden 90 Prozent der Leute gut, zehn Prozent aber überhaupt nicht“, so der Gastronom. Er selbst begrüße die Kartenzahlung. Die Transaktionsgebühren seien gering und zudem bei Girokarten mit dem jeweiligen Geldinstitut verhandelbar. In El-Sheiks weiteren Lokalen ist neben Kartenzahlung aber auch die Barzahlung möglich – zum Beispiel in der Fett Weinbar an der Hunsrückenstraße.