Eintöpfe für den Medienhafen In Roberts Bistro gibt es bald Dausers Gulasch

Der in Düsseldorf sehr bekannte Gastronom Christian Dauser wird in den Medienhafen expandieren. Er übernimmt das Lokal, in dem es viele Jahre Roberts Bistro gab – später dann die Hafenmeisterei. Dauser plant dort das, was viele Düsseldorfer unter anderem schon vom Carlsplatz kennen: Deftige Kost wie Suppen und Eintöpfe, das Essen mit Selbstbedienung, die Getränke (unter anderem Schumacher-Alt) werden Kellner servieren.