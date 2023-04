Gastro-Test in Düsseldorf Restaurant Xiaolongkan – Gäste kommen auch aus dem Ausland

Xiaolongkan ist eine Restaurant-Kette aus China, die in den letzten Jahren rasant gewachsen ist und inzwischen mehr als 1000 Niederlassungen in der ganzen Welt besitzt. Die erste Filiale in NRW hat Ende letzten Jahres in Düsseldorf an der Friedrich-Ebert-Straße eröffnet. Dort wird fast ausschließlich Hot-Pot im originalen Sichuan-Stil, also eine besondere Art Fondue, angeboten.