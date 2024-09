IHK-Talk Chefs in Town „Die schönste Branche der Welt“

Dafür sollen Nachwuchskräfte noch deutlicher angesprochen werden. Die werden in in Düsseldorf am Albrecht-Dürer-Berufskolleg in Benrath ausgebildet. Angehende Köche, Restaurantfachleute und Hotelfachleute lernen dort ihre Berufe. Denn der Personal- und Fachkräftemangel ist weiterhin eine Herausforderung in der Gastronomie. Wobei: Zuletzt seien die Ausbildungsverträge in Deutschland in der Gastronomie um neun Prozent gewachsen, gesamtwirtschaftlich betrachtet nur um ein Prozent, wie die Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga bei dem Event sagte. Zusätzlich forderte sie – unter Beifall vieler anwesender Gastronomen – einen Bürokratieabbau. Auch ihre Forderung nach einem niedrigeren Mehrwertsteuersatz fand Anklang bei den Anwesenden.