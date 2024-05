Gastronomie in Düsseldorf Gutes Gehalt gegen Personalmangel - hier ist der Kellner König

Wenn Florian Ratte seinen Kommilitonen erzählt, was er neben dem Studium bei seinem Job als Kellner verdient, gibt es große Augen: 16,50 Euro pro Stunde. Plus Trinkgeld. Der 29-jährige Düsseldorfer arbeitet schon länger in der Gastronomie und seit vergangenem Jahr für Sarah Bourgueil, Chefin des Bistro Fatal Flingern. Sie hat seinen Lohn vor Kurzem erhöht und erklärt: „Man muss sein Personal pflegen. Sonst ist es weg.“