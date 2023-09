Überblick Restaurants in Düsseldorf - das sind die Klassiker

Liebevoll in der Auermühle - Budenzauber und Ausflugsküche

Ginge es darum, jenes Restaurant zu küren, bei dem wir am schnellsten die georderten Gerichte auf den Tisch bekamen, hätte das Liebevoll in diesem Jahr den ersten Preis gewonnen. Umso erstaunlicher, als es sich erstens bei einem der Gerichte um Spargel handelt – der hervorragend war! – und zweitens, weil die romantisch gelegene Auermühle eines der beliebtesten Schönwetter- Ausflugsziele der Düsseldorfer ist. Die Terrasse ist vor allem für Kinder ein Paradies, denn an den Selbstbedienungs-Holzbuden gibt es so ziemlich alles, was ihr Herz begehrt: Pizza und Flammkuchen, Waffeln und Eis … Und für die Eltern: Saftiges vom Grill. So mancher nimmt bei dem Trubel lieber drinnen Platz und darf hier auf eine solide Ausflugsküche zählen.

www.liebevoll.de Ratingen, Auermühle 1, Fon 02102. 89 29 80

di 12-22 (Grill- und Pizza-Station bis 21), mi-fr 12-22, Küche bis 21, sa, so & feiertags 10-22, Frühstück bis 12, Küche 12-21 Uhr