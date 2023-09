Fotos 15 neue und spannende Restaurants in Düsseldorf

The Way to Napoli

Die neapolitanische Pizza setzt ihren Siegeszug fort: Hier gibt es sie in Grün, in Weiß, in Rot, in klassischeren und kreativeren Varianten. Mert Coskun heißt der Mann, der mit seiner Familie aus dem einstigen Fisch-Restaurant El Pescador ein italienisches Lokal im Industrial-Style schuf – und in der offenen Küche nun einen jener edlen Pizzaöfen stehen hat, in der der Teig bei hoher Hitze nur ganz kurz gart.