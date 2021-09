Restaurant in Düsseldorf : En de Canon - Renaissance einer Altstadtinstitution

Restaurant in Düsseldorf

Düsseldorf Die langersehnte Renaissance der Altstadt-Institution hat endlich stattgefunden: Herbert Engist heißt der Mann, der sich an sie herangetraut hat. Er hat aus dem einst rustikalen En de Canon eine zeitgemäß klar eingerichtete Weinstube mit Altbau-Charme gemacht.

Wir waren ziemlich gespannt,was uns erwarten würde. Das Traditionslokal, eines der ältesten der Stadt mit einst so illustren Gästen wie Kurfürst Jan Wellem und Kaiser Napoleon,war schließlich auch in seiner jüngeren Vergangenheit bei Einheimischen wie Düsseldorf Besuchern aus aller Welt sehr beliebt. Doch dann schloss die bekannte Altstadtadresse und verwaiste für bald ein Jahrzehnt.

Als wir neugierig einen Monat nach der Eröffnung das erste Mal vorbeischauen, gefällt uns das aufgefrischte Lokal auf Anhieb. Das ehemals sehr rustikale, etwas in die Jahre gekommene Interieur ist einer hellen klaren Optik gewichen, ohne dass der schöne Altbau seinen Charme eingebüßt hätte. Die erhaltenen alten Holzbalken und weiß gestrichenen Wände, ein warmtoniger Dielenboden und blanke massive Eichentische passen bestens zueinander und sind durch dezente Deko geschmackvoll ergänzt. Erfrischend freundlicher Service unterstreicht den positiven Eindruck.

Die Küche ist nach wie vor bodenständig, jedoch nicht mehr typisch rheinisch – aber die gibt es ja rundherum genug. Hier tischt man nun Leckeres aus Heimat des neuen Hausherrn auf. So wird der badische Sauerbraten in Spätburgunder Beize eingelegt und mit Apfelrotkohl und Serviettenknödeln serviert. Er sieht am Nachbartisch verdammt lecker aus.