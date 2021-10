Restaurant in Düsseldorf-Derendorf : Staudi’s - absolute Spitze

Düsseldorf Die Überraschung des Jahres: Im schmucken kleinen Jugendstil-Bistro Staudi’s ist jetzt moderne deutsche Küche angesagt. Was Sebastian Staudinger aus Matjes und Saibling, Forellen und Frikadellen sowie Metzgerstücken zaubert, ist durchaus fit for Fine-Dining.

Das Wichtigste vorab: Es gab in der Testrunde 2020 nur ein weiteres Restaurant, in dem wir so gut neu interpretierte deutsche Küche gegessen haben – das Byliny. Und unter den Neuen ist das im Mai 2020 eröffnete Staudi’s mit Abstand unsere Nummer eins.

Laut Tagespresse soll Inhaber und Küchenchef Sebastian Staudinger seine Kochkunst in nur fünf Monaten in Australien erlernt haben. Wenn man in Down Under tatsächlich so gut kocht, dann müssen wir da unbedingt mal hin. Es muss aber auch gesagt werden, dass Staudi – so sein Spitzname – einen Koch an seiner Seite hat. Gianluca Villari trägt sicher sein Schärflein zu den hier servierten Köstlichkeiten bei. Das Servieren übernimmt Magda, die angenehm fürsorglich ist.