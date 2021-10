Restaurant in der Düsseldorfer Altstadt : Frank’s - two in one

Frank’s - two in one

Düsseldorf Ob Austern und Fish and Chips im kleinen Bistro, das sich auf Leckeres aus dem Meer spezialisiert hat, oder gleich ein großes Menü im äußerst geschmackvoll eingerichteten Fine-Dining-Restaurant: Im Frank’s zeigt sich die Altstadt von einer ihrer besten Seiten.

Und wo wir schon mal so formidabel sitzen, gönnen wir uns vorab ein Glas prickelnden Blanc de Blanc vom Gut Hermannsberg (0,1l 8 Euro) und schauen uns um. Der weite Raum gefällt uns: Als besondere Eyecatcher hängen dicke kugelige Designerlampen in unterschiedlichen Größen und Höhenvon der Decke. Mit schicker Bar und edel ausgeleuchteten Weinschränken, breiten Sitzbänken und nicht minder bequemen Schalenstühlen, mit warmtonigem Parkett und sattem Petrol als dominierender Farbe strahlt das Ambiente lässige Eleganz aus.

Klingt nicht schlecht, aber wir haben uns bereits beim Blick auf die Homepage in die Bistro-Gerichte verguckt. Da gibt das Meer den Ton an. Wir könnten Nordsee-Austern schlürfen (6 Stück 12 Euro) oder selbige gebacken mit Bio-Ei, Kräuter-Mayo und Salat auf einem Brioche-Sandwich bekommen (16,50 Euro).

Uns ist heute jedoch nicht nach den Mollusken. Aber Fish and Chips müssen sein, schon weil uns interessiert, wie der britische Klassiker hier zubereitet wird. Den Pulpo möchten wir ebenfalls gern probieren, und das Thunfischtatar bietet sich doch als Starter zum Teilen an. Fehlt nur noch der passende Tropfen.

Und es geht delikat weiter: Der Pulpo, ein stattlicher butterzarter Krakenarm, wird von knackigem Blattgrün und Kichererbsen begleitet (18,50 Euro). Wir rätseln: Woraus ist nur die leckere schwarze Creme, auf der das Ganze ruht? Was stand noch in der Annonce: Sepia und Fourme d’Ambert? Ist da die entsprechende Tinte mit dem Edelschimmelkäse verrührt? Schmeckt gar nicht käsig, aber lecker.

Mit Fish and Chips kommt eine großzügige Portion von saftigem Seelachs in locker leichter Panade samt handgeschnitzter Pommes, appetitlicher Sauce Tatar und – very british – einem Schälchen Essig auf den Tisch (13,50 Euro). Allein dafür kommen wir liebend gerne wieder her. D