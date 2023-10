Auswahl Unsere liebsten Restaurants in Düsseldorfs Stadtteilen

Green Light District - filmreife Kulinarik

Unbestritten hat dieses Restaurant eines der ungewöhnlichsten Interieurs der ganzen Stadt. Vor unserem Besuch haben wir Bilder im Netz gesehen, die uns befürchten ließen, in eine verruchte Opiumhöhle in Chinatown einkehren zu müssen. Etwas Skepsis schwingt da also mit, als wir an einem Sommerabend vorbeikommen, und sie wird nicht gerade geringer dadurch, dass die Tür zum Restaurant weder eine Klinke noch einen Griff hat. Müssen wir klingeln? Ist das ein Club privé? Keineswegs – einfach drücken und schon stehen wir mittendrin in einem extrem stylishen, ansprechenden, angenehm klimatisierten Gastraum.

Die großformatige Speisekarte hat den Look einer Tageszeitung, eine Headline benennt das Gericht und den Preis, der dazugehörige „Artikel“erklärt Besonderheiten der Zubereitung, die chinesische Herkunftsregion und vermittelt weitere unterhaltsame Informationen. Die chinesische Küche, so erfahren wir, kennt keine Unterteilung zwischen Vor- und Hauptspeisen – man bestellt pro Person ein bis zwei Gerichte, die in die Mitte des Tisches gestellt und dann geteilt werden, auch die Reihenfolge, in der die Order an den Tisch gebracht wird, entscheidet nicht der Gast, sondern die Küche.

Im Laufe des Abends erleben wir mehrfach, wie die Servicekräfte ihre charmante Erklärung des Küchenkonzepts und ihre Saucen-Tupferei an den Nachbartischen wiederholen, was den ersten Zauber ein bisschen verfliegen lässt – aber am Ende steht doch die Erkenntnis, dass alle anderen Gäste genauso toll bedient wurden und gegessen haben wie wir.

www.green-light-district.de Klosterstr. 38, Fon 50 94 03 51

mo, di & do 12-15 & 18-22, fr 12-15 & 18-23, sa 12-23, Küche bis 22, so 12-22 Uhr, mi geschlossen

EC/Master/Visa