Essen für wenig Geld 12 gute und günstige Restaurants in Düsseldorf

Ishi Fusion Sushi Restaurant - die Qual der Wahl

Das Ishi Fusion Sushi Restaurant hat seinen Standort in den früheren, schon lange geschlossenen Kitzbühler Stuben. Das Interieur hat aber mit dem früheren Ambiente überhaupt nichts mehr zu tun. Hauptgestaltungsmerkmal sind die üppigen Kirschblüten, Symbole der japanischen Kultur.

Das Publikum ist weitgehend jung und international. Freie Tische sucht man vergebens, deshalb ist eine Reservierung angebracht. Die Bestellung von Speisen und Getränken erfolgt ausnahmslos über das mobile Endgerät. Nach einer kurzen Erklärung durch die freundliche Servicekraft gelingt das auch dem weniger Geübten.

Die Speisekarte hat es in sich. Man kann à la carte essen oder das Angebot „All you can eat“ nutzen. Weil wir vier nicht allzu hungrig sind, wollen wir am Testtag à la carte bestellen. Aber die Wahl fällt uns ungeheuer schwer, weil all die verschiedenen Vorspeisen, Salate, Dim-Sums, Takatis, Temakis, Hosomakis, Futomakis, Inside Out Classic Rolls, Sushi, Sashimi, Ramen, Finger Food und Co. eine Entscheidung nahezu unmöglich machen, obwohl auf dem Handy alle Gerichte als Fotos gezeigt werden.

Am Ende ist klar: Wir kommen wieder. Oder wir lassen uns all die Leckereien nach Hause bringen – geht auch.

www.ishifusionsushirestaurant.de Lörick, Hansaallee 165, Areal Böhler nur What‘s App 0173.6 99 35 31

di-sa 11.45-14.30 & 17.45-22, so & feiertags 12-21.30 Uhr, mo geschlossen

EC/Master/Visa