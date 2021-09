The Kitchen

Düsseldorf-Style-Protagonist, der unseren Geschmack geprägt hat, nicht mehr ganz junger Wilder, in jedem Fall aber einer der besten Köche der Stadt: Axel Herrenbrück machte schon als Küchenchef im Vin et Mer, später Herrenbrück, und erst recht in zehn bewegten Jahren als Oktopussy-Chef von sich reden. Im kleinen The Kitchen bereitet er nun unter anderem einige der Gerichte zu, die wir im Oktopussy kennen- und lieben lernten: Herrenbrück-Klassiker, wenn man so will. Und was Neues gibt’s natürlich auch.