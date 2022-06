Gastronomie : Gault & Millau zeichnet Düsseldorfer Restaurants aus

Yoshizumi Nagaya – hier im „Yoshi“ an der Kreuzstraße – wurde für gleich zwei Restaurants vom Gault & Millau ausgezeichnet. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf In Düsseldorf wird hervorragend gekocht. Das findet auch der Gastro-Guide Gault & Millau. Unter den ausgezeichneten Restaurants finden sich bekannte Namen und ein Neuling.

Für einen Besuch im Restaurant 1876 Daniel Dal-Ben sollten die Gäste einige Einweckgläser mitbringen. Das ist der Tipp des Gourmetführers Gault & Millau. Denn mit den Gläsern könnten die Gäste eine Portion des Caprese-Sugo abfüllen oder die kräftigen Soße aus Tomate und Basilikum sowie einen Liter des mit Umami protzenden Ragù vom Wagyu.

Für diese und andere Speisen hat Gault & Milau das Restaurant an der Grunerstraße in seinem Guide 2022 mit drei von fünf möglichen Punkten (in Form von kleinen Kochmützen) bewertet. Als „das beste klassisch ausgerichtete Restaurant in Düsseldorf“ wird Dal-Bens Küche bezeichnet.

Ebenfalls mit drei Kochmützen („höchste Kreativität und Qualität, bestmögliche Zubereitung“) bedacht wird „Im Schiffchen“ von Jean-Claude Bourgeuil am Kaiserswerther Markt. Ob die cremige Sauerkrautsuppe, das Zahnbrassen-Tatar oder der Hüftdeckel vom Bison-Filet: „Bourgeuil serviert französische Küche in handwerklicher Perfektion und mit einem klaren Fokus auf die Qualität der verwendeten Produkte“ heißt es in der Lobeshymne auf den Koch.

Das dritte Restaurant, das sich über die drei Kochmützen freuen kann, ist das „Nagaya“ an der Klosterstraße. „Yoshizumi Nagaya pflegt unbeirrt seinen wohl einzigartigen Balanceakt zwischen japanischem Produktfanatismus und europäischer – vornehmlich französischer – Küchenhistorie“, schreibt der Restaurant-Guide über das japanische Essen wie Topinambur, Gänseleber-Lolli in Rote Bete mit Krokant und Haselnussstaub und den Thunfischtatar mit Kaviar und weichem Wachtelei in Wagyumantel. Dem Gast bei Nagaya empfiehlt der Gastroführer, das Neun-Gänge-Menü Omakase zu ordern, bei den kürzeren Speisefolgen würde der Genießer zu viel versäumen.

Nagaya kann sich auch über zwei weitere Kochmützen („hoher Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität“) freuen, denn sein „Yoshi“ an der Kreuzstraße wurde von den Testessern ebenfalls ausgezeichnet, so wie auch das Berens am Kai an der Kaistraße, das Phoenix im Dreischeibenhaus, das Agata‘s an der Kirchfeldstraße, das Dr. Kosch an der Roßstraße, das Le Flair an der Marc-Chagall-Straße und der Setzkasten an der Berliner Allee.