Gastronomie in Düsseldorf Traditionsgaststätte in Wittlaer soll 2024 wieder öffnen

Nachdem bereits erste Sanierungsarbeiten an der Traditionsgaststätte Peters an der Kalkstraße stattgefunden haben, können diese zurzeit nicht weiter fortgesetzt werden. Die Familie Doppstadt, die neben einem Getränkegroßhandel auch das beliebte Ausflugslokal Auermühle in Ratingen und das Landhaus Freemann in Kalkum betreibt und die die Wittlaerer Gaststätte vor rund drei Jahren erworben hat, wartet noch auf eine Baugenehmigung. Zwar soll das historische Erscheinungsbild des Gebäudes erhalten bleiben, dennoch sind einige Umbauten notwendig. So soll beispielsweise der alte Küchentrakt abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden, um einen modernen Arbeitsplatz schaffen zu können. Außerdem wird die Wohnung für den Pächter im ersten Obergeschoss kernsaniert und erhält einen separaten Eingang.