Frozen-Yogurt-Kette aus Düsseldorf Yomaro expandiert nach Asien – Gründer können es selbst kaum fassen

Die Unternehmer verköstigten ihr Produkt an die potenziellen Geschäftspartner. Und schon im Dezember eröffnete in einem Einkaufszentrum in der Hauptstadt von Malaysia eine neue Filiale der Düsseldorfer Kette. Inhoven sitzt in seinem Büro am Carlsplatz, zeigt ein Handyfoto des Teams aus Kuala Lumpur und sagt: „Dass wir da sind, finde ich immer noch surreal.“